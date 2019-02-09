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СМИ на пресс-конференции

ТУИТ вошел в Ассоциацию студенческих медиа-центров

CC BY 2.0 / Estonian Foreign Ministry / Photo: MFA of Lithuania
Общество
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Ассоциация работает с 2015 года и включает в себя 53 учебных заведения.

ТАШКЕНТ, 9 февр - Sputnik. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий стал членом Ассоциации студенческих медиа-центров России, сообщает пресс-служба вуза.

Войти в ассоциацию ТУИТ предложил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.

Участники организации создают совместный медиаконтент, а также осуществляют обмен опытом и знаниями между студентами.

Цель организации – развитие Всероссийского студенческого медиапортала, который стал площадкой для формирования у молодежи культурных ценностей, построения кросскультурных связей, воспитания и обучения молодых специалистов в области инфотелекоммуникаций и масс-медиа.

Теги:
Высшее образование, Масс-медиа, медиа, Россия, Ташкент



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