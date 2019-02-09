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В Узбекистане зарегистрировать право на недвижимость теперь можно онлайн

© Foto: pixabay / FirmBee
Общество
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Заявление можно подать через Единый портал интерактивных государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. В Узбекистане теперь можно подать онлайн-заявление о государственной регистрации прав на объекты недвижимости.

Согласно постановлению кабмина, собственники объекта недвижимости в месячный срок со дня возникновения, перехода, ограничения и прекращения права собственности обязаны обратиться с заявлением о государственной регистрации прав на объект недвижимости.

Подать заявление можно в Центр госуслуг или через электронную форму на ЕПИГУ.

Важно, что услугой могут воспользоваться только пользователи портала, которые прошли авторизацию.

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Теги:
онлайн, Узбекистан



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