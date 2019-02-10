С учителей в Каракалпакстане незаконно списали деньги

Из зарплат учителей удерживали средства на якобы в счет оплаты за электроэнергию, газ, воду и другие услуги.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Государственная трудовая инспекция Министерства занятости и трудовых отношений Каракалпакстана проверила отделение народного образования Амударьинского района после сообщений СМИ, что из зарплаты учителей удержали по 500 тысяч сумов.

Средства из зарплат учителей удерживались якобы за коммунальные платежи, хотя долгов у педагогов не было.

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Как сообщила пресс-служба Минтруда в своем канале в Telegram , в 82 общеобразовательных школах района работают 5154 педагога. Из зарплат 3115 учителей незаконно и без их согласия удержали деньги за электроэнергию, газ, воду и другие услуги.

Заместитель заведующего Амударьинским отделением народного образования и главный бухгалтер централизованной финансово-бухгалтерской службы согласно части 1 статьи 49 Кодекса об административной ответственности (нарушение должностным лицом законодательства о труде и охране труда) оштрафованы на 5 МРЗП (более миллиона сумов) .

Государственная трудовая инспекция Минтруда Каракалпакстана внесла представление в Министерство народного образования республики представление по устранению нарушений законодательства и недопущению таких случаев в будущем.