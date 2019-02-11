МЧС Узбекистана предостерегает от поездок в горы

Спасатели республики объявили предупреждение для граждан в связи с лавиноопасностью в горах.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. МЧС предупредило о возможном сходе лавин по урочищу Чимган.

На сайте ведомства говорится, что с 08:00 часов 11 февраля до 08:00 часов 12 февраля 2019 года по урочищу Чимган объявлена лавинная опасность.

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"Уважаемые отдыхающие! Просим соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны обозначенные вывесками "ОСТОРОЖНО – ЛАВИННАЯ ОПАСНОСТЬ!", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Ташкентской области три сноубордиста выехали заехали на территорию запрещенной для катания зоны и погибли в результате схода снежных масс.

Для предупреждения возможных несчастных случаев МЧС Узбекистана рекомендует строго соблюдать правила техники безопасности в горных районах.