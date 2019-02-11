13:01 11 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Сход лавины

МЧС Узбекистана предостерегает от поездок в горы

© Youtube / Magnus Lindkvist
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0

Спасатели республики объявили предупреждение для граждан в связи с лавиноопасностью в горах.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. МЧС предупредило о возможном сходе лавин по урочищу Чимган.

На сайте ведомства говорится, что с 08:00 часов 11 февраля до 08:00 часов 12 февраля 2019 года по урочищу Чимган объявлена лавинная опасность.

Ташкентское море, или Притягательный Чарвак
© Sputnik / Стрингер
Французские компании будут развивать Чарвак и Чимган

"Уважаемые отдыхающие! Просим соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны обозначенные вывесками "ОСТОРОЖНО – ЛАВИННАЯ ОПАСНОСТЬ!", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Ташкентской области три сноубордиста выехали заехали на территорию запрещенной для катания зоны и погибли в результате схода снежных масс.

Для предупреждения возможных несчастных случаев МЧС Узбекистана рекомендует строго соблюдать правила техники безопасности в горных районах.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по танцевальному спорту Tashkent Open - 2019
Перья, блестки, каблуки: яркие кадры с танцевального турнира в Ташкенте
Зарядка электромобиля Tesla на одной из улиц города.
Куда его вставить: видео с блондинкой на заправке позабавило Сеть
Наркотики из Афганистана
Угроза "белой смерти": производство наркотиков в Афганистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054