США намерены помочь Узбекистану с разработкой нового Трудового кодекса

Кроме того, американский эксперт может стать постоянным советником Министерства занятости и трудовых отношений республики.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и Министерство труда США могут подписать меморандум о сотрудничестве. Тема обсуждалась в ходе переговоров заместителя министра труда США Марты Ньютон и представителей узбекской делегации. В частности, ожидается, что документ будет предусматривать помощь в разработке новой редакции Трудового кодекса и внедрении Национальной системы квалификации.

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Также стороны обсудили возможность привлечения эксперта из США в качестве постоянного советника Министерства занятости и трудовых отношений.

Как сообщили в пресс-службе узбекского министерства, Марта Ньютон отметила принятые в Узбекистане меры по искоренению детского труда и высоко оценила совместную работу правительства республики и Международной организации труда (МОТ).

В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с генеральным директором МОТ Гаем Райдером. Тот приветствовал гармонизацию трудовых норм страны с международными стандартами, принятие "Дорожной карты" по реализации в 2018-2020 годах конвенций МОТ.

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