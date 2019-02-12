У Джизакской области появился собственный бренд - фото

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. К запуску пилотного проекта "Илгор худуд" ("Передовой регион") в Джизакской области разработан концепт айдентики региона, сообщает Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.

Реализация программы начинается в Джизаке с 1 марта.

Концепт айдентики региона Национальное агентство проектного управления разработало совместно со студией дизайна Artógraph.

НАПУ при Президенте РУз Разработана Концепция бренда Джизакской области

"Одним из главных приоритетов Artógraph было создание знака региона, которое несет в себе глубокий семантический смысл, при этом сохраняет гибкость его адаптации. Новый логотип Джизакской области сочетает в себе три важных элемента — пин, ставший универсально принятым символом места, внутри которого открывается дверь, позволяющая заглянуть в постоянно меняющийся Джизак, обусловленный буквой J, с которой начинается название региона и города Jizzax", - пояснил директор студии Искандер Хаитбаев.

Работе над проектом бренда предшествовало детальное ознакомление с красотами Джизакской области, контрастом горных вершин и зноя степных территорий, изысканным вкусом самсы, добродушием жителей области.

Разработана Концепция бренда Джизакской области НАПУ при Президенте РУз

Разработана Концепция бренда Джизакской области НАПУ при Президенте РУз 1 / 2 НАПУ при Президенте РУз Разработана Концепция бренда Джизакской области

В ближайшие несколько месяцев концепт будут дорабатывать.

Ранее в Ташкенте выбрали победителя конкурса на разработку логотипа города. Им стало брендинговое агентство MA'NO Branding. Разработанный им основной знак представляет собой открытые золотые ворота Ташкента и чистое небо, которое формируется в букву Т - символ чистоты, благополучия и спокойствия.