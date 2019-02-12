У Джизакской области появился собственный бренд - фото

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. К запуску пилотного проекта "Илгор худуд" ("Передовой регион") в Джизакской области разработан концепт айдентики региона, сообщает Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.
Реализация программы начинается в Джизаке с 1 марта.
Концепт айдентики региона Национальное агентство проектного управления разработало совместно со студией дизайна Artógraph.
"Одним из главных приоритетов Artógraph было создание знака региона, которое несет в себе глубокий семантический смысл, при этом сохраняет гибкость его адаптации. Новый логотип Джизакской области сочетает в себе три важных элемента — пин, ставший универсально принятым символом места, внутри которого открывается дверь, позволяющая заглянуть в постоянно меняющийся Джизак, обусловленный буквой J, с которой начинается название региона и города Jizzax", - пояснил директор студии Искандер Хаитбаев.
Работе над проектом бренда предшествовало детальное ознакомление с красотами Джизакской области, контрастом горных вершин и зноя степных территорий, изысканным вкусом самсы, добродушием жителей области.
- Разработана Концепция бренда Джизакской областиНАПУ при Президенте РУз
- Разработана Концепция бренда Джизакской областиНАПУ при Президенте РУз
В ближайшие несколько месяцев концепт будут дорабатывать.
Ранее в Ташкенте выбрали победителя конкурса на разработку логотипа города. Им стало брендинговое агентство MA'NO Branding. Разработанный им основной знак представляет собой открытые золотые ворота Ташкента и чистое небо, которое формируется в букву Т - символ чистоты, благополучия и спокойствия.