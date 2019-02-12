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Для узбекских журналистов выпустят Кодекс профессиональной этики

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Общество
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Кодекс разрабатывают для того, чтобы население Узбекистана получало беспристрастную и надежную информацию.

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. В Узбекистане появится Кодекс профессиональной этики журналистов, сообщается в Telegram-канале Узбекского агентства печати и информации.

СМИ на пресс-конференции
CC BY 2.0 / Estonian Foreign Ministry / Photo: MFA of Lithuania
За права журналистов в Узбекистане будет бороться медиа-омбудсман

Журналисты будут обязаны при подготовке информации руководствоваться принципами объективности, учитывая разнообразие мнений.

Также в документе будет указано, что никакие государственные или судебные органы не имеют права вмешиваться в работу СМИ.

Кроме того, кодекс будет предусматривать ответственность журналистов за предоставление некачественной или заведомо неверной информации.

Одним из основных принципов кодекса станет защита прав работников СМИ, добросовестная конкуренция между изданиями и коллегиальная солидарность.

Работа журналистов
© Sputnik / Александр Вильф
Для журналистов Узбекистана разработают единое удостоверение

Журналисты, нарушившие принципы и нормы кодекса профессиональной этики, будут нести ответственность в порядке, установленном кодексом.

Кодекс журналистской этики создадут в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека (Генеральная Ассамблея ООН, 1984 г.), Международными принципами профессиональной этики в журналистике (ЮНЕСКО, 1983 г.), Декларацией принципов поведения журналиста (Международная Федерация Журналистов, Всемирный конгресс, 1954 г.) а также положениями Конституции и законодательства Узбекистана.

Теги:
СМИ, Масс-медиа, журналисты, Узбекистан



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