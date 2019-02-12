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Перевал Камчик

МЧС Узбекистана предупреждает об ухудшении погоды в горах

МЧС Узбекистана
Общество
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На дорогах возможно образование наледи и снежных завалов. Спасатели обратились к водителям быть предельно внимательными на дорогах.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. На перевале Камчик ожидается серьезное ухудшение погоды.

Как сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана, 14  февраля на автодороге А-373 Ташкент-Ош в районе перевала  ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50-100 м.

По данным синоптиков, ветер усилится до 15-18 м/с, на дороге образуются снежные заносы и гололедица.

МЧС республики просит всех водителей быть предельно внимательными на дороге, перед выездом произвести технический осмотр автотранспорта и использовать сезонные шины.

Теги:
Погодные предупреждения, Камчик, Узбекистан



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