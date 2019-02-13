Военные провели сборы по зимней подготовке в горах Чимгана

Участники сборов также совершили 20-километровый марш на лыжах на гору Большой Чимган.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Учебно-тренировочные сборы по совершенствованию горной подготовки военнослужащих состоялись в горах Чимган на территории Ташкентского военного округа Министерства обороны Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

"Лучшие инструкторы по горной подготовке Вооруженных сил Узбекистана в течение трех дней демонстрировали участникам сборов различные способы и методы преодоления скальных участков с помощью современного горного снаряжения", - сказал представитель Минобороны.

© Flickr / stefan_fotos МЧС обнаружило заблудившуюся в горах Чимгана группу

Сборы прошли в учебном центре Ташкентского военного округа в горах Чимган, в них приняли участие сотрудники центрального аппарата министерства, заместители командующих военных округов, а также офицерский состав вооруженных сил страны.

В ходе теоретических занятий был проанализирован опыт военного альпинизма ведущих зарубежных армий, в частности, России, а также прослушаны доклады о современных методах горной подготовки.

Участники сборов также совершили 20-километровый марш на лыжах на гору Большой Чимган. По маршруту движения им предстояло выполнить специальные задачи, в том числе поиск и транспортировку пострадавшего, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках, стрельбу на точность.