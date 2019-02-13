О готовности загранпаспорта ташкентцам будут сообщать в SMS, но не всем

Многие заявители, когда им звонят сообщить о готовности загранпаспорта не берут трубку, либо телефон оказывается выключенным, пожаловались в ГУВД Ташкента.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Тех узбекистанцев, которые не отвечают на звонки по номеру, указанному при подаче заявления на оформление загранпаспорта, о готовности документа будут оповещать с помощью SMS-сообщений.

Как отметили в ГУВД Ташкента, многие заявители не берут трубку, либо телефон в момент звонка оказывается выключенным.

Например, на 12-13 февраля было готово 1 666 биометрических паспортов для выезда за границу. Сотрудники службы миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента смогли дозвониться лишь до 1 568 граждан. Оставшимся 98 гражданам отправили SMS-сообщения, но многие из них все равно не пришли забрать документ вовремя.

Как добавили в ГУВД, у Управления миграции и оформления гражданства и его районных отделов нет обязательств направлять SMS-уведомления абсолютно всем заявителям.

Напомним, для получения готового загранпаспорта следует явиться в районный отдел Управления миграции и оформления гражданства не позднее, чем через 2-3 дня после получения уведомления или звонка.