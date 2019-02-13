О готовности загранпаспорта ташкентцам будут сообщать в SMS, но не всем

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Тех узбекистанцев, которые не отвечают на звонки по номеру, указанному при подаче заявления на оформление загранпаспорта, о готовности документа будут оповещать с помощью SMS-сообщений.
Как отметили в ГУВД Ташкента, многие заявители не берут трубку, либо телефон в момент звонка оказывается выключенным.
Как добавили в ГУВД, у Управления миграции и оформления гражданства и его районных отделов нет обязательств направлять SMS-уведомления абсолютно всем заявителям.
Напомним, для получения готового загранпаспорта следует явиться в районный отдел Управления миграции и оформления гражданства не позднее, чем через 2-3 дня после получения уведомления или звонка.