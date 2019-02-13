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В Алмазарском районе Ташкента хотят построить частную школу

© Sputnik / Антон Уницын
Общество
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Сейчас Министерства народного образования Узбекистана ищет инвестора для строительства школы в Алмазарском районе Ташкента школы на основе государственно-частного партнерства. 

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Негосударственную общеобразовательную школу планируют построить на базе пустующего земельного участка школы №185 в Алмазарском районе, следует из сообщения на сайте Министерства народного образования Узбекистана.

Сейчас министерство ищет инвестора для строительства школы на основе государственно-частного партнерства. Вся территория объекта будет передана победителю конкурса в долгосрочное безвозмездное пользования на срок 30 лет.

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© ИА "Жахон"/ Анвар Ильясов
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На пустующей территории 3700 квадратных метров должны появиться все необходимые здания, включая специальный корпус для обеспечения старшеклассников современной начальной профессиональной трудовой подготовкой. Предполагается, что по этому направлению там безвозмездно смогут заниматься ученики семи других школ микрорайона.

Предприниматели и инвесторы могут сообщить Минобру о своем интересе к участию в конкурсе до 14 марта 2019 года.




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