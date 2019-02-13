В Алмазарском районе Ташкента хотят построить частную школу

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Негосударственную общеобразовательную школу планируют построить на базе пустующего земельного участка школы №185 в Алмазарском районе, следует из сообщения на сайте Министерства народного образования Узбекистана.
Сейчас министерство ищет инвестора для строительства школы на основе государственно-частного партнерства. Вся территория объекта будет передана победителю конкурса в долгосрочное безвозмездное пользования на срок 30 лет.
Предприниматели и инвесторы могут сообщить Минобру о своем интересе к участию в конкурсе до 14 марта 2019 года.