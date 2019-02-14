Самаркандский филиал спортивного вуза РФ примет свыше 150 студентов

Выпускники вуза получат дипломы российского образца, которые действительны в Узбекистане и РФ.

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Самаркандский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2019/2020 учебном году на очное отделение примет более 150 студентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта республики.

Студенты будут проходить подготовку по таким направлениям, как: волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, теннис, плавание, гребля на байдарках и каноэ. Направления обучения станут постепенно расширять.

© Министерство физической культуры и спорта Самарканд готовится к открытию филиал Российского Института Физической культуры

"Самаркандский - первый филиал нашего университета за рубежом. Для того, чтобы обеспечить успешную деятельность этого вуза, мы будем привлекать сюда опытных, квалифицированных специалистов. Кроме того, наши студенты будут практиковаться на спортивных базах России", - заявила ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова.

Отмечается, что в филиале будет обучаться молодежь не только из Узбекистана, но и из всей Центральной Азии.

Базой для филиала зарубежного университета станет недавно отремонтированный манеж Самаркандской специализированной школы-интерната олимпийского резерва. На реконструкции этого здания было потрачено 9,7 миллиарда сумов.