Безграничная любовь и трое детей: история узбекско-таджикской семьи

ДУШАНБЕ, 14 фев — Sputnik. День всех влюбленных или День святого Валентина отмечается практически во всем мире.

Но в разных странах сложились различные традиции празднования 14 февраля.

В Таджикистане все по старинке – скромные и стеснительные таджики безмолвно отмечают День всех влюбленных. Это очень по-таджикски не выставлять свои чувства на показ.

Книга – повод познакомиться

Одно из местных кафе в Душанбе решило подойти к празднику очень осторожно, учитывая менталитет таджиков. Администрация заведения объявила 14 февраля Днем обмена книгами и любви.

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"Все довольно просто: книга станет прекрасным поводом познакомиться. Молодые могут прийти с интереснейшими рассказами своих любимых писателей и обменяться ими с кем-то, у кого есть не менее душещипательная история в переплете. У нас в Душанбе такое впервые", - рассказывает организатор мероприятия Sputnik Таджикистан Комронбек Авезов.

Само кафе имеет в коллекции более 50 книг известных литераторов Таджикистана, России и Англии. Так, любой желающий может обменять свою книгу на одну из тех, что есть в наличии в кафе.

По словам Комронбека Авезова, для соответствующей праздничной атмосферы они также решили организовать выставку картин молодых художниц Аллы Ким и Манижы Абдуллаевой.

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В свою очередь, местный ювелирный магазин решил 14 февраля воспользоваться моментом и окунуть всех в приятные воспоминания. Рассказав свою историю любви, магазин дарит взамен подписчику золотое украшение.

Красивых историй любви собралось аж 111. Расчувствовались не только девушки, но и мужчины.

Одни писали про неземную красоту той единственной и неповторимой, другие вспоминали первую искру, которая пробежала лишь от неловкого прикосновения рук.

Так как победитель определиться должен по количеству лайков под комментарием поста, пока самой красивой историей считается история любви Зары Мадалиевой.

Ее история тронула подписчиков тем, что чувство зародилось между представителями двух разных национальностей – таджички и узбека – которым пришлось в годы сложных межгосударственных отношений между Таджикистаном и Узбекистаном буквально отстаивать свои права на счастливую совместную жизнь.

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Однажды собака напала на девушку. Молодой человек спас ее, превратившись в героя для испуганной красавицы.

"Он сказал: "Не бойтесь, я здесь"… С тех пор прошло 10 лет. У нас трое детей. Много трудностей пережили вместе. Старшего сына похоронили. Воспитываем сына с инвалидностью. Но, несмотря на все, продолжаем держаться друг за друга очень крепко, и Бог свидетель, что любим друг друга по сей день безгранично", - поделилась девушка своей историей и получила сразу более 50 лайков.

Вечер в кино

Без романтичного кино в наше время представить себе 14 февраля практически невозможно.

Вот и кинотеатры в Душанбе решили порадовать фильмами о любви.

Однако стоит отметить, что, организовывая киновечер на День святого Валентина, необходимо быть осторожным — не все фильмы о любви одинаково полезны для отношений.