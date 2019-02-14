Обед среди облаков: в Самаркандской области хотят открыть подвесной ресторан

Находясь на высоте, посетители ресторана смогут любоваться садом с тропическими деревьями.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Инвесторы из Арабских Эмиратов выделят средства на строительство sky-ресторана в Тайлякском районе Самаркандской области. Об этом сообщает издание "Самаркандский вестник".

Как уточнил руководитель ООО Bro beans Даврон Равшанов, подвесной ресторан будет располагаться на территории ботанического сада с тропическими растениями. Находясь в заведении, гости, как на канатной дороге, смогут совершать путешествие по саду.

Также в Тайлякском районе появится оранжерея и восточный базар.

Кроме того, японские инвесторы готовы направить миллион долларов на создание пятиэтажного гипермаркета. Его хотят открыть уже в текущем году.