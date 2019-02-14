В Узбекистане придумали мобильное приложение для "мардикеров"

Работодатель через приложение сможет нанять работника, а соискателю уже не придется выходить на традиционные места сбора разнорабочих.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Специалисты Лабораторий инноваций и управленческих решений при Министерстве инновационного развития Узбекистана разработали мобильное приложение Job Cafe.

В Job Cafe можно будет найти список граждан, ищущих однодневную работу. Перечень кандидатов будет формироваться самими соискателями, сотрудниками региональных агентств, службой единого окна, операторами call-центра. Работодатель, не выходя из дома или офиса, сможет нанять работника. Соискателю уже не придется выходить на традиционные места сбора разнорабочих.

По словам координатора Лаборатории Саломата Юлдашева, проект имеет особое значение для регулирования рынка занятости, особенно рынка труда временных работников.

Цель проекта - учет временных работников, именуемых в народе "мардикерами", укрепить связи между работниками и государственной службой занятости, сформировать лояльное отношение к временному труду, обеспечить адекватные условия для найма, как работодателям, так и разнорабочим.

Авторы проекта также предполагают, что в дальнейшем временным работникам станут заводить трудовые книжки.