Генпрокуратура: врачи имеют свободный доступ к Гульнаре Каримовой

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Следственные органы не оказывают никакого давления на дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, врачи имеют к ней свободный доступ, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры страны.
Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. В четверг сын Каримовой Ислам написал на странице в Instagram, что следственные органы оказывают давление на его мать, отбывающую наказание. По его словам, ей также отказывают в предоставлении своевременной медицинской помощи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Могу вам с уверенностью сказать, это необоснованные доводы!", - сказал представитель Генпрокуратуры, комментируя РИА Новости сообщения Каримова-младшего.
Представитель ведомства добавил, что к Гульнаре Каримовой "всегда был представлен свободный доступ врачей, включая тех, кого она просила".
Ранее Генпрокуратура сообщала, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти два миллиарда долларов. Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов. Ее сын Ислам Каримов-младший, находящийся в Лондоне, ранее заявил в интервью узбекской службе ВВС, что власти республики преувеличивают сумму ущерба, нанесенного Каримовой, и не предоставляют никаких доказательств.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп в письме членам конгресса сообщил, что на основании закона Магнитского продлил санкции в отношении 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. В их числе Каримова.