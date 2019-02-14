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Гульнара Каримова

Генпрокуратура: врачи имеют свободный доступ к Гульнаре Каримовой

© AP Photo/ Mikhail Metzel
Общество
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Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (24)
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Сын Гульнары Каримовой заявил, что его матери, которая отбывает наказание, не предоставляют своевременную медицинскую помощь.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Следственные органы не оказывают никакого давления на дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, врачи имеют к ней свободный доступ, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры страны.

Ислам Каримов со своей матерью Гульнарой Каримовой
© instagram / i.kar7
Сын Гульнары Каримовой заявил, что его мать профинансирует узбекские реформы

Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. В четверг сын Каримовой Ислам написал на странице в Instagram, что следственные органы оказывают давление на его мать, отбывающую наказание. По его словам, ей также отказывают в предоставлении своевременной медицинской помощи.

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@mirziyoyev_sh @iman.k17

Публикация от Islam Karimov (@i.kar7)

"Могу вам с уверенностью сказать, это необоснованные доводы!", - сказал представитель Генпрокуратуры, комментируя РИА Новости сообщения Каримова-младшего.

Представитель ведомства добавил, что к Гульнаре Каримовой "всегда был представлен свободный доступ врачей, включая тех, кого она просила".

Гульнара Каримова
Sputnik / Валерий Левитин
США продлили санкции против Гульнары Каримовой

Ранее Генпрокуратура сообщала, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти два миллиарда долларов. Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов. Ее сын Ислам Каримов-младший, находящийся в Лондоне, ранее заявил в интервью узбекской службе ВВС, что власти республики преувеличивают сумму ущерба, нанесенного Каримовой, и не предоставляют никаких доказательств.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп в письме членам конгресса сообщил, что на основании закона Магнитского продлил санкции в отношении 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. В их числе Каримова.

Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (24)
Теги:
Медицина, Гульнара Каримова, Узбекистан



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