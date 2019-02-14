Крупная кувейтская компания заинтересована в работниках из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Кувейтская компания Alshaya Group рассматривает возможность найма граждан Узбекистана для работы в своей сети, сообщает Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.
В ведомстве прошла встреча министра занятости и трудовых отношений Шерзода Кудбиева с исполнительным директором кувейтской Alshaya Group Мухаммадом Аль Шайа. Основной темой встречи стало обсуждение перспектив трудоустройства граждан Узбекистана в структурных подразделениях компании.
На встрече Alshaya Group и Агентством внешней миграции при Министерстве занятости трудовых отношений Узбекистана подписали меморандум, который открывает перспективы для трудоустройства граждан Узбекистана в этой компании.