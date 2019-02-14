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Кувейтская Alshaya Group рассматривает возможность найма граждан Узбекистана для работы в своей сети

Крупная кувейтская компания заинтересована в работниках из Узбекистана

Министерство труда республики Узбекистан
Общество
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Штат кувейтской Alshaya Group сейчас насчитывает более 53 000 человек из 120 стран мира.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Кувейтская компания Alshaya Group рассматривает возможность найма граждан Узбекистана для работы в своей сети, сообщает Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.

В ведомстве прошла встреча министра занятости и трудовых отношений Шерзода Кудбиева с исполнительным директором кувейтской Alshaya Group Мухаммадом Аль Шайа. Основной темой встречи стало обсуждение перспектив трудоустройства граждан Узбекистана в структурных подразделениях компании.

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Alshaya Group - одна из крупнейших компаний в мире, под ее управлением находятся более 4000 магазинов в семи отраслях. Штат компании насчитывает более 53 000 человек из 120 стран мира. Alshaya Group управляет по франшизе такими брендами как Starbucks, H&M, Mothercare, Debenhams, American Eagle Outfitters, P.F. Chang’s, The Cheesecake Factory, Victoria’s Secret, Boots, Pottery Barn, KidZ в странах Ближнего востока, России, Турции, Азербайджане, Казахстане и ряда стран Европы.

На встрече Alshaya Group и Агентством внешней миграции при Министерстве занятости трудовых отношений Узбекистана подписали меморандум, который открывает перспективы для трудоустройства граждан Узбекистана в этой компании.




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