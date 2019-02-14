Сотрудники ГУВД Ташкента узнали, как разоблачить обманщика

Психологи рассказали сотрудникам ГУВД, как не поддаваться натиску агрессивно настроенных людей и отличать ложь от правды.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Специалисты группы психологического обеспечения ГУВД Ташкента провели для сотрудников органов внутренних дел тренинг "Усовершенствование умений и психологических навыков следователя при ведении допроса".

"На следователе лежит огромная ответственность за объективность, полноту расследования преступления и установление истины. При любой ошибке следствия преступник может остаться безнаказанным, а наказание ляжет на плечи человека, который не виновен", — отметили в пресс-службе ГУВД.

В ходе тренинга следователи выполняли упражнения, которые помогают развить навыки психолога и применять полученные знания при проведении допроса, очной ставки и других следственных действий.

Кроме того, сотрудники ГУВД узнали, как сохранять эмоциональную устойчивость, не поддаваться натиску агрессивно настроенных людей и отличать правду от лжи, применять логику и опираться на уже полученную и проанализированную информацию.