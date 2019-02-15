Экс-руководителей Telia оправдали по обвинению в даче взяток Каримовой

Общая сумма взяток оценивалась экспертами почти в 300 миллионов евро.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Суд Стокгольма в пятницу оправдал трех бывших топ-менеджеров шведской телекоммуникационной компании Telia, подозревавшихся в даче взяток в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT.

© Sputnik / Валерий Левитин Бывший муж Гульнары Каримовой претендует на ее миллионы

В даче взяток в период с 2007 по 2010 год подозревали бывшего директора Telia Sonera Ларса Нюберга, ответственного за рынок в Евразии Теро Кивисаари и одного из юристов компании. Сумма взяток оценивалась почти в 300 миллионов евро. Как предполагала прокуратура, подозреваемые заплатили эту сумму дочери первого узбекского президента Гульнаре Каримовой за возможность выйти на рынок страны.

"Все три руководителя компании оправданы по всем пунктам", - заявил представитель суда телеканалу.

Он также отметил, что обвинению не удалось доказать, что позиция Каримовой позволяла ей решать вопросы, связанные с телекоммуникационной сферой.