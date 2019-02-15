18:21 15 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Гульнара Каримова

Экс-руководителей Telia оправдали по обвинению в даче взяток Каримовой

Sputnik / Валерий Левитин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (25)
14 0 0

Общая сумма взяток оценивалась экспертами почти в 300 миллионов евро.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Суд Стокгольма в пятницу оправдал трех бывших топ-менеджеров шведской телекоммуникационной компании Telia, подозревавшихся в даче взяток в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT.

День рождения основателя ювелирного дома De Grisogono
© Sputnik / Валерий Левитин
Бывший муж Гульнары Каримовой претендует на ее миллионы

В даче взяток в период с 2007 по 2010 год подозревали бывшего директора Telia Sonera Ларса Нюберга, ответственного за рынок в Евразии Теро Кивисаари и одного из юристов компании. Сумма взяток оценивалась почти в 300 миллионов евро. Как предполагала прокуратура, подозреваемые заплатили эту сумму дочери первого узбекского президента Гульнаре Каримовой за возможность выйти на рынок страны.

"Все три руководителя компании оправданы по всем пунктам", - заявил представитель суда телеканалу.

Он также отметил, что обвинению не удалось доказать, что позиция Каримовой позволяла ей решать вопросы, связанные с телекоммуникационной сферой.

Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (25)
Теги:
Швеция, Взяточничество, взятка, Гульнара Каримова, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Возвращение домой.
"Солнце в подтеках сажи": к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Ледовые баталии: матч чемпионата Узбекистана по хоккею
Лед и пламень в Ташкенте, или Хоккейные баталии по-узбекски
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054