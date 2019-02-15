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Нацгвардии России и Узбекистана определили направления сотрудничества на год

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Делегация Национальной гвардии Узбекистана на днях прибыла в Россию.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Росгвардия и Национальная гвардия Узбекистана в рамках заключенного ранее соглашения подписали план международного сотрудничества в 2019 году. 

"В ходе официального визита делегации Национальной гвардией Республики Узбекистан во главе с заместителем командующего полковником Шухратом Шакировым, зарубежные гости посетили Главное управлении Росгвардии по Москве и Главное управление Росгвардии по Московской области", — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

© Sputnik / Евгения Новоженина
Росгвардейцы поделятся опытом с коллегами из Узбекистана
Сотрудники вневедомственной охраны и ОМОНа продемонстрировали коллегам из Узбекистана выполнение служебно-боевых задач, экипировку и вооружение. Также представителей Нацгвардии республики познакомили с системой взаимодействия Росгвардии с другими правоохранительными структурами.

Кроме того, гости побывали на объектах социальной инфраструктуры и в культурно-спортивном центре столичного управления Росгвардии.

Теги:
сотрудничество, нацгвардия



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