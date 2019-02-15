Нацгвардии России и Узбекистана определили направления сотрудничества на год

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Росгвардия и Национальная гвардия Узбекистана в рамках заключенного ранее соглашения подписали план международного сотрудничества в 2019 году.
"В ходе официального визита делегации Национальной гвардией Республики Узбекистан во главе с заместителем командующего полковником Шухратом Шакировым, зарубежные гости посетили Главное управлении Росгвардии по Москве и Главное управление Росгвардии по Московской области", — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Кроме того, гости побывали на объектах социальной инфраструктуры и в культурно-спортивном центре столичного управления Росгвардии.