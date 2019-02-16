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Для Узбекистана увеличена квота на обучение в магистратуре МИФИ

Для Узбекистана увеличена квота на обучение в магистратуре МИФИ

© Новости Узбекистана
Общество
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Кандидаты должны иметь хорошую успеваемость и владеть русским языком.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Россотрудничество продлевает сроки подачи заявок на магистратуру, а с 2019/2020 учебного года выделяемые квоты на обучение на в магистратуре в Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) для Узбекистана вырастут в два раза, и составят 30 мест, сообщает "Новости Узбекистана".

В связи с этим, в настоящее время идет отбор кандидатов из числа студентов 4 курса бакалавриата или окончивших бакалавриат в области физики, энергетики, теплотехники. Кандидаты должны иметь хорошую успеваемость и владеть русским языком. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо пройти несложную процедуру регистрации на официальном веб-сайте Россотрудничества для обучения в магистратуре НИЯУ МИФИ по направлениям подготовки "14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика" и "14.04.02 Ядерные физика и технологии".

При регистрации необходимо добавить другие университеты как альтернативу, и в комментариях указать "По линии Росатом". Заявки принимались до 15 января 2019 года, по инициативе Агентства "Узатом" и Россотрудничества сроки подачи заявок были продлены до 20 февраля 2019 года.

Выпускники НИЯУ МИФИ будут обеспечены гарантированной и квалифицированной работой в атомной энергетике Республики Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, университеты, Университет, Университет, студенты, студент



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