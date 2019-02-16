ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. В столичном книжном комплексе "Китоб олами" состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса на создание символа (герба) города Ташкента, сообщает хокимият.

Ни один из вариантов, предложенных финалистами конкурса, в рамках которого были выбраны пять лучших работ из 310 предоставленных эскизов, официально не утверждены. Вариант, который может стать символом города Ташкента, утверждается только городским Кенгашем народных депутатов.

У конкурса были определенные задачи: художественными средствами создать символ (герб) Ташкента, вызывающий чувство гордости и единения у ташкентцев, связанные с преобразованием города и исторической преемственностью лучших традиций.

В состав конкурсной комиссии вошли четыре академика Академии художеств Узбекистана, искусствоведы, специалисты по геральдике, в том числе, и автор герба Республики Узбекистан Анвар Мамаджанов, доктор искусствоведения, профессор Нигора Ахмедова, народный художник Узбекистана Баходир Джалалов.

Автором лучшего проекта стала дизайнер Юлия Затуловская.

© Даракчи Конкурс на создание герба Ташкента: известен победитель

В соответствии с принципами геральдики, за основу герба взят щит не европейской прямоугольной или треугольной формы, а круглый, распространенный в древности в Центральной Азии как у оседлых, так и у кочевых народов. Щит окаймлен орнаментом, характерным для ташкентских сюзане. Центральной фигурой герба являются каменные крепостные ворота, символизирующие происхождение и тюркское название города (таш — камень, кент — город). В форме и декоре ворот использован образ исторических Шайхантохурских ворот. Крепостные ворота одновременно символизируют как стабильность и безопасность, так и гостеприимность города и его жителей.

У подножия ворот расположена светло-голубая (лазурь) лента реки Анхор, на которой стоит Ташкент. Светло-голубой цвет Анхора также заполняет светлую часть орнамента, окаймляющего щит, подчеркивая важность его воды для всей жизни и культуры города. В створе ворот находится желтое (золото) древо мудрости, символизирующее древнюю культуру Ташкента.

Древо также является атрибутом современного Ташкента, а его форма заимствована из традиционного ташкентского палака (вышивки). Желтая (золото) звезда над воротами создана на основе узора, характерного для архитектуры Узбекистана исламского периода и символизирует законченность и совершенство. Ее двенадцать лучей, кроме того, соответствуют двенадцати звездам, запечатленным на флаге страны и тем самым, звезда с 12 лучами на гербе обозначает Ташкент как столицу Узбекистана.

Цветовое решение герба опирается на традиционную для центрально-азиатской архитектуры гамму темно-фиолетового, лазурно-бирюзового и золотого, а так же является отсылкой к художественным решениям предыдущего герба Ташкента.