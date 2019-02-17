Власти Ташкента объявили, сколько новых станций метро построят в этом году

В Юнусабаде будут введены две станции подземного метро. Яшнабадская линия наземного метро, которая будет сдана в этом году, насчитывает 12 станций.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Ташкенте в этом году будут введены в эксплуатацию порядка 14 новых станций метро.

Такое заявление сделал накануне первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов.

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"В этом году мы планируем сдать порядка 14 станций метро. Две из них – подземные на Юнусабаде. Оставшиеся 12 будут в составе Яшнабадской ветки надземного метрополитена", – цитирует его слова Kun.UZ.

В настоящее время общая протяженность трех линий столичного метро с 29 станциями, в том числе тремя пересадочными станциями, составляет 36,2 км. В 2017 году начато строительство четвертой линии — Сергелийской, протяженностью 7,1 км, которая будет полностью наземной. Пассажирооборот оценивается в 85,6 миллиона пассажиро-километров в год. В том же году развернулось строительство Кольцевой линии. По длине она превзойдет весь ныне существующий Ташкентский метрополитен.