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Города Мира. Ташкент

Стало известно, когда будет готова концепция генплана Ташкента

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Генплан Ташкента разрабатывают специалисты трех государств. Его представят общесвтенности к концу апреля.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Концепция нового генерального плана Ташкента будет разработана до конца апреля 2019 года.

Как сообщил первый заместитель столичного хокима по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов, она будет подготовлена в формате 3D.

Над созданием концепции работают компании из Китая, Турции и Великобритании.

"Генплан Ташкента был разработан в 2014 году, но вы видите, что за два года многое изменилось, поэтому он не считается актуальным, таким как мы бы хотели. Сейчас над ним работают три международные компании: турецкая, китайская и британская. В конце апреля концепция генерального плана Ташкента будет готова", – сообщил Хидоятов. 

В администрации Ташкента отмечают, что в течение долгого времени новые здания в городе возникали внутри жилых кварталов хаотично, без учета инфраструктурной составляющей – загруженности дорог, чрезмерной нагрузки на электроснабжение и других. Такую практику решено прекратить.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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