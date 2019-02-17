Стало известно, когда будет готова концепция генплана Ташкента

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Концепция нового генерального плана Ташкента будет разработана до конца апреля 2019 года.

Как сообщил первый заместитель столичного хокима по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов, она будет подготовлена в формате 3D.

Над созданием концепции работают компании из Китая, Турции и Великобритании.

"Генплан Ташкента был разработан в 2014 году, но вы видите, что за два года многое изменилось, поэтому он не считается актуальным, таким как мы бы хотели. Сейчас над ним работают три международные компании: турецкая, китайская и британская. В конце апреля концепция генерального плана Ташкента будет готова", – сообщил Хидоятов.

В администрации Ташкента отмечают, что в течение долгого времени новые здания в городе возникали внутри жилых кварталов хаотично, без учета инфраструктурной составляющей – загруженности дорог, чрезмерной нагрузки на электроснабжение и других. Такую практику решено прекратить.