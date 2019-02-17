Подать заявку на замену прав в Узбекистане скоро можно будет онлайн

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. С 1 апреля подать документы на обмен водительского удостоверения можно будет онлайн, через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Соответствующее постановление подписали министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов и министр юстиции Русланбек Давлетов.
После того, как введенную информацию проверит система, будет сформирована квитанция на оплату государственной пошлины. Готовые права можно будет забрать в Центре государственных услуг для получения документа.
Напомним, для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами ЕПИГУ, гражданам Узбекистана необходимо подтвердить свои права на аккаунт с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), получить которую можно в Центрах государственных услуг.