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Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре

Узбекистанцев начнут прививать от вируса, вызывающего рак

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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В октябре в школах и первичных медицинских учреждениях прививку получат более 400 тысяч девочек в возрасте 9 лет.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Узбекистане внедряется вакцина против вируса папилломы человека, направленная на предотвращение рака шейки матки у женщин, сообщает Podrobno.uz.

Как пишет издание, в Министерстве здравоохранения Узбекистана прошел круглый стол, где были обсуждены все важные вопросы.

"В мире вакцина против этого вируса внедрена в 2006 году. Многолетние исследования показали, что действие вакцины длится более 10 лет. Согласно проведенным исследованиям, выяснилось, что вакцина не только защищает организм от рака шейки матки, но и укрепляет здоровье девушек", - говорит сотрудник представительства ВОЗ в Узбекистане Камола Сафаева.

Поставка вакцины начнется уже в первой половине этого года. Хранится вакцина будет в регионах, где с помощью Глобального альянса по вакцинам и иммунизации строятся холодильные складские помещения.

В октябре в школах и первичных медицинских учреждениях прививку получат более 400 тысяч девочек в возрасте 9 лет.

Согласно статистике, в Узбекистане рак шейки матки является вторым наиболее распространенным видом заболевания среди женщин всех возрастов.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Вакцинация, вакцинация, Вакцина, прививки, врачи, Медицина и здоровье, здоровье, Рак, рак



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