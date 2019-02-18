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УБДД передает государственную регистрацию автомототранпортных средств в АГУ

Номера для авто ташкентцы будут получать в Агентстве государственных услуг

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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В Ташкенте сейчас работают 11 центров государственных услуг "Единое окно" при народных приемных.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Жители Ташкента с 1 апреля смогут регистрировать автомобили и получать номера в Агентстве государственных услуг, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Перерегистрация транспортных средств пока остается задачей МРЭО УБДД, но когда завершится работа над IT-инфраструктурой, эту функцию также передадут Агентству государственных услуг.

Напомним, сейчас создана единая сеть центров государственных услуг при народных приемных, охватывающая каждый район и город республики. В Ташкенте сейчас работают 11 центров государственных услуг "Единое окно" при народных приемных.




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