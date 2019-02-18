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Зал ожидания вокзала Ташкент-Южный

Ожидание в Сети: на железнодорожных вокзалах Ташкента появился Wi-Fi

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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16 0 0

В течение ограниченного времени доступ в интернет бесплатный, затем придется заплатить.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. На железнодорожных вокзалах Ташкент-Центральный и Ташкент-Южный появился бесплатный Wi-Fi со скоростью до 100 Мб/с, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Постепенно Wi-Fi появится на всех вокзалах в Узбекистане.

Услугой могут воспользоваться пассажиры, находящиеся на территории вокзала и являющиеся абонентами любого мобильного оператора. Иностранцам при покупке билета в железнодорожных кассах будут выдавать специальный ваучер, предоставляющий возможность бесплатного доступа в интернет.

Бесплатный Wi-Fi появился также в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта, где уже действуют около 70 точек доступа для студентов и преподавателей.

Бесплатный доступ в интернет действует в течение ограниченного времени, последующее время пользования беспроводной сетью платное.




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