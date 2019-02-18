В Узбекистане создадут резервы на случай чрезвычайных ситуаций

Материальные ресурсы из резервов можно будет расходовать только для ликвидации чрезвычайной ситуации или опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило "Положение о порядке создания, использования и восстановления резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций", сообщается в Telegram-канале минюста.

Как следует из документа, резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций должны заблаговременно создавать министерства, ведомства, Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента, а также другие организации. Эти ресурсы будут экстренно привлекать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются создадут ведомственные резервы материальных ресурсов, предназначенные для обеспечения условий жизнедеятельности свыше 500 человек. Появятся также местные резервы финансовых и материальных ресурсов в размере не менее тысячи, но не более пяти тысяч минимальных размеров заработной платы для ликвидации местных чрезвычайных ситуаций и обеспечения условий жизнедеятельности свыше 100 человек, но не более 500 человек.

Для ликвидации локальных чрезвычайных ситуаций и обеспечения условий жизнедеятельности не более 100 человек будут созданы объектовые резервы материальных ресурсов.

Объектовые резервы материальных ресурсов в обязательном порядке появятся в организациях, отнесенных к категориям по гражданской защите, и других организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а в иных организациях — по усмотрению руководителей .

Материальные ресурсы из резервов разрешается расходовать для ликвидации чрезвычайной ситуации и для ликвидации опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.