В Узбекистане создадут резервы на случай чрезвычайных ситуаций

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило "Положение о порядке создания, использования и восстановления резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций", сообщается в Telegram-канале минюста.
Как следует из документа, резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций должны заблаговременно создавать министерства, ведомства, Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента, а также другие организации. Эти ресурсы будут экстренно привлекать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для ликвидации локальных чрезвычайных ситуаций и обеспечения условий жизнедеятельности не более 100 человек будут созданы объектовые резервы материальных ресурсов.
Объектовые резервы материальных ресурсов в обязательном порядке появятся в организациях, отнесенных к категориям по гражданской защите, и других организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а в иных организациях — по усмотрению руководителей .
Материальные ресурсы из резервов разрешается расходовать для ликвидации чрезвычайной ситуации и для ликвидации опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.