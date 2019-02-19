Библиотека, школы, парк: как преобразится Хавастский район

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Хавастский район Сырдарьинской области и ознакомился с генеральным планом городка Хаваста.
Как передает пресс-служба узбекского лидера, на территории площадью 47 гектаров вдоль автодороги М-39 будут построены здания местного хокимията и органов управления, центра государственных услуг, коммерческих банков, жилье, школы, парк, площадь Памяти, кинотеатр, библиотека, мечеть, рынок, пункты торговли и бытового обслуживания.
"Будет улучшена дорожная инфраструктура, появятся удобства для населения и движения транспорта", - уточняется в сообщении.
Кроме того, "Узпахтасаноат" планирует организовать в Сырдарьинской области 32 швейных комплекса. Эти цехи обеспечат работой в основном малообеспеченных женщин и женщин с инвалидностью, в общей сложности намечено создать более 4,2 тысячи рабочих мест.