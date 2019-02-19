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Шавкат Мирзиёев побеседовал с хавастскими аксакалами, активистами махалли и молодежью.

Библиотека, школы, парк: как преобразится Хавастский район

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (51)
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В настоящее время глава государства совершает рабочий визит по Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Хавастский район Сырдарьинской области и ознакомился с генеральным планом городка Хаваста.

Шавкату Мирзиёеву представлены важные для экономики Сырдарьинской области проекты
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкату Мирзиёеву представили важные для Сырдарьинской области проекты

Как передает пресс-служба узбекского лидера, на территории площадью 47 гектаров вдоль автодороги М-39 будут построены здания местного хокимията и органов управления, центра государственных услуг, коммерческих банков, жилье, школы, парк, площадь Памяти, кинотеатр, библиотека, мечеть, рынок, пункты торговли и бытового обслуживания.

"Будет улучшена дорожная инфраструктура, появятся удобства для населения и движения транспорта", - уточняется в сообщении.

Кроме того, "Узпахтасаноат" планирует организовать в Сырдарьинской области 32 швейных комплекса. Эти цехи обеспечат работой в основном малообеспеченных женщин и женщин с инвалидностью, в общей сложности намечено создать более 4,2 тысячи рабочих мест.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (51)
Теги:
Сырдарьинская область, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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