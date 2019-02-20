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Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области освободили руку ребенка, застрявшую в электрической мясорубке.

В Узбекистане сотрудники МЧС высвободили руку ребенка из мясорубки

© МЧС Узбекистана
Общество
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Спасатели помогли мальчику совместно с медицинскими работниками.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Сотрудники МЧС Самаркандской области Узбекистана с помощью "болгарки" освободили руку ребенка из электромясорубки, сообщает пресс-служба министерства.

Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области освободили руку ребенка, застрявшую в электрической мясорубке.
© МЧС Узбекистана
Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области освободили руку ребенка, застрявшую в электрической мясорубке.

По данным МЧС, во вторник в дежурную часть управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области поступил вызов из областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи с просьбой помочь освободить двухлетнего мальчика, который, играя, засунул руку в электрическую мясорубку.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и совместно с медицинскими работниками с помощью "болгарки" разрезали корпус мясорубки и освободили застрявшую руку ребенка.

Теги:
Самарканд, Самаркандская область, ребенок, Узбекистан



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