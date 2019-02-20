В Узбекистане сотрудники МЧС высвободили руку ребенка из мясорубки

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Сотрудники МЧС Самаркандской области Узбекистана с помощью "болгарки" освободили руку ребенка из электромясорубки, сообщает пресс-служба министерства.

© МЧС Узбекистана Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области освободили руку ребенка, застрявшую в электрической мясорубке.

По данным МЧС, во вторник в дежурную часть управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области поступил вызов из областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи с просьбой помочь освободить двухлетнего мальчика, который, играя, засунул руку в электрическую мясорубку.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и совместно с медицинскими работниками с помощью "болгарки" разрезали корпус мясорубки и освободили застрявшую руку ребенка.