Военные Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы безопасности в регионе

Стороны договорились об активизации сотрудничества между двумя государствами.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов и начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Надим Раза обсудили вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана. Встреча прошла в Ташкенте.

Николайчук: Пакистан — важное звено в решении афганской проблемы >>>

Делегации обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в регионе, обсудили развитие военного сотрудничества между двумя странами, а также повышение уровня взаимодействия в области военного образования.

"Стороны договорились об активизации сотрудничества между двумя странами и дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений", — добавили в Минобороны.

Надим Раза прибыл в столицу Узбекистана для участия в очередной конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, которая состоится 21 февраля. Организатором мероприятия выступает Центральное командование (CENTCOM) США.

U.S. Army Staff Sgt. Sean K. Harp Командование ВС США приедет в Ташкент обсудить ситуацию в Афганистане

В мероприятии примут участие руководство генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, а также глава CENTCOM генерал Джозеф Вотел.

По данным Минобороны, конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

Кто контролирует террористов и наркопоток из Афганистана >>>