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Военные Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы безопасности в регионе

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Стороны договорились об активизации сотрудничества между двумя государствами.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов и начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Надим Раза обсудили вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана. Встреча прошла в Ташкенте.

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Делегации обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в регионе, обсудили развитие военного сотрудничества между двумя странами, а также повышение уровня взаимодействия в области военного образования.

"Стороны договорились об активизации сотрудничества между двумя странами и дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений", — добавили в Минобороны.

Надим Раза прибыл в столицу Узбекистана для участия в очередной конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, которая состоится 21 февраля. Организатором мероприятия выступает Центральное командование (CENTCOM) США.

Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США Джозеф Леонард Вотел
U.S. Army Staff Sgt. Sean K. Harp
Командование ВС США приедет в Ташкент обсудить ситуацию в Афганистане
В мероприятии примут участие руководство генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, а также глава CENTCOM генерал Джозеф Вотел.

По данным Минобороны, конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

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Теги:
Пакистан, Минобороны Узбекистана



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