Военные Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы безопасности в регионе

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов и начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Надим Раза обсудили вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана. Встреча прошла в Ташкенте.
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Делегации обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в регионе, обсудили развитие военного сотрудничества между двумя странами, а также повышение уровня взаимодействия в области военного образования.
"Стороны договорились об активизации сотрудничества между двумя странами и дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений", — добавили в Минобороны.
Надим Раза прибыл в столицу Узбекистана для участия в очередной конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, которая состоится 21 февраля. Организатором мероприятия выступает Центральное командование (CENTCOM) США.
По данным Минобороны, конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.
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