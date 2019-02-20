Французский политик Рашида Дати посетила Ташкент

С 2007 по 2009 год Рашида Дати была министром юстиции Франции.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Хоким столицы Узбекистана Джахонгир Артыкходжаев встретился с мэром седьмого округа Парижа и членом Европарламента Рашидой Дати, сообщили в пресс-службе администрации города. Стороны обсудили расширение сотрудничества между Ташкентом и Страсбургом, организацию визитов представителей парижских деловых кругов в Ташкент, а также — перспективу открытия в Узбекистане филиала Страсбургского университета.

В Узбекистане откроют филиал Страсбургского университета >>>

Рашида Дати с 18 мая 2007 года по 23 июня 2009 года занимала пост министра юстиции Франции. Первая арабка во французском правительстве.

Напомним, в октябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетил Францию с официальным визитом.