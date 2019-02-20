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Пограничный пункт, архивное фото

На узбекско-таджикской границе заработает еще один погранпост

© Sputnik
Общество
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Таджикский Гиссар и узбекский Узун соединит новый контрольно-пропускной пункт.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. На границе между Узбекистаном и Таджикистаном заработает новый контрольно-пропускной пункт, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

Жители Узбекистана пересекают границу с Таджикистаном, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
На таджикско-узбекской границе появится еще один КПП

На заседании нижней палаты парламента Таджикистана депутатами было единогласно ратифицировано межпарламентское соглашение об открытии еще одного погранпоста на границе с Узбекистаном.

Отмечается, что КПП "Бабатаг" соединит таджикский Гиссар и узбекский Узун. Через погранпост смогут проходить только граждане Таджикистана и Узбекистана.

Договоренность об открытии нового контрольно-пропускного пункта на таджикско-узбекской границе удалось достигнуть во время государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в августе 2018 года.

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Теги:
граница, Таджикистан, Узбекистан



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