На узбекско-таджикской границе заработает еще один погранпост

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. На границе между Узбекистаном и Таджикистаном заработает новый контрольно-пропускной пункт, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

© Sputnik / Амир Исаев На таджикско-узбекской границе появится еще один КПП

На заседании нижней палаты парламента Таджикистана депутатами было единогласно ратифицировано межпарламентское соглашение об открытии еще одного погранпоста на границе с Узбекистаном.

Отмечается, что КПП "Бабатаг" соединит таджикский Гиссар и узбекский Узун. Через погранпост смогут проходить только граждане Таджикистана и Узбекистана.

Договоренность об открытии нового контрольно-пропускного пункта на таджикско-узбекской границе удалось достигнуть во время государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в августе 2018 года.