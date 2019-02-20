В Узбекистане не спешат отдавать техосмотр в частные руки

С 1 января 2018 года функции по проведению техосмотра легковых автомобилей физлиц должны были постепенно передавать частным предприятиям.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Право проводить обязательный технический осмотр легковых автомобилей физических лиц передадут предпринимателям только с января 2021 года, следует из постановления кабинета министров от 15 февраля.

Ранее планировалось с 1 января 2018 года поэтапно передать функции по проведению техосмотра легковых автомобилей физлиц частным предприятиям. С 1 января 2019 года право на проведение техосмотра должно было полностью перейти к предпринимателям.

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Причина переноса сроков в документе не уточняется.

Постановление также регламентирует требования к помещениям и площади для размещения производственно-технической базы, предназначенным для оценки технического состояния транспортных средств. Так, например, перед въездом на территорию базы или организации, где она размещается, должен быть установлен информационный стенд с указанием режима работы и схемы движения транспорта для прохождения техосмотра. Минимальная ширина проезда должна быть не менее 3 метров для легковых авто и не менее 4,5 метра для грузовых машин и автобусов.