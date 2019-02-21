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Американцы помогут проверить знания узбекских школьников

© Sputnik / Антон Уницын
Общество
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Специальные системы оценки позволят выявить пробелы в преподавании и повысить успеваемость учеников.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Представители Министерства народного образования республики и Агентства США по международному развитию (USAID) обсудили способы оценки знаний узбекских школьников по математике, а также их навыков чтения. 

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Как отметили в пресс-службе министерства, системы оценки EGRA (чтение) и EGMA (математика) помогут выявить системные пробелы в преподавании в начальных классах и понять, как повысить успеваемость учеников.

Кроме того, по итогам встречи стало известно, что министерство может привлечь американского эксперта для внедрения эффективной системы управления бюджетными средствами и привлечения спонсорских средств.

Напомним, что в октябре прошлого года узбекская делегация во главе с министром Шерзодом Шерматовым посетила США и обсудила с представителями USAID перспективные направления сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Министерство народного образования республики намерено изучить опыт России и Казахстана в таких международных исследованиях качества школьного образования, как PIRLS, TIMSS и PISA. 

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Теги:
школьники, Образование, Министерство народного образования Узбекистана



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