Американцы помогут проверить знания узбекских школьников

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Представители Министерства народного образования республики и Агентства США по международному развитию (USAID) обсудили способы оценки знаний узбекских школьников по математике, а также их навыков чтения.
Кроме того, по итогам встречи стало известно, что министерство может привлечь американского эксперта для внедрения эффективной системы управления бюджетными средствами и привлечения спонсорских средств.
Напомним, что в октябре прошлого года узбекская делегация во главе с министром Шерзодом Шерматовым посетила США и обсудила с представителями USAID перспективные направления сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Министерство народного образования республики намерено изучить опыт России и Казахстана в таких международных исследованиях качества школьного образования, как PIRLS, TIMSS и PISA.
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