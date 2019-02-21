На конференции в Ташкенте расскажут о трендах IT-индустрии

Мероприятие могут посетить все, кто вовлечен в сферу IT или только планирует начать в ней карьеру.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте 23 февраля пройдет конференция EPAM Insider, посвященная трендам в IT-индустрии и лучшим практикам компании — ведущего мирового поставщика услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ.

Мероприятие могут посетить все, кто вовлечен в сферу IT или только планирует начать в ней карьеру, желает углубить знания, найти единомышленников.

"Представители EPAM расскажут о современных технологиях и таких направлениях, как Delivery и Project Management, Digital Practice, People Management. В рамках конференции будут не только технические доклады: специалисты поделятся, с какими проектами они работают, как можно расти в международной IT-компании, и ответят на интересующие участников вопросы во время панельной дискуссии", — отметили в пресс-службе университета.

Ранее сообщалось, что Университет Инха в Ташкенте вновь примет участниц программы DigiGirlz 2, 3 и 6 марта. Девушки познакомятся со специалистами, которые побороли стереотипы и построили карьеру в нетрадиционной для женщин сфере.

Университет Инха в Ташкенте будет сотрудничать с южнокорейской IT-компанией >>>