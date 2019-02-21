Идеи для Узбекистана: в Москве открылся форум "Молодежь Евразии"

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Студенты из стран СНГ поборются на конкурсе социальных проектов в рамках международного студенческого форума "Молодежь Евразии", который проходит с 21 по 22 февраля в Москве.

Без пустой болтовни

В центре программы форума "Молодежь Евразии" — конкурс социально значимых проектов. Первый его этап уже прошел. Жюри отобрало из 120 с лишним заявок 30 лучших. Ни добирать "для общей массы", ни отказываться от сильных проекты из-за недостатка мест организаторам не пришлось.

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Проекты рассортированы по трем номинациям с броскими названиями:

"Идея для миллионов: ответственный бизнес" — в центре него молодежное предпринимательство, "Гражданская инициатива: возможности общества, общество возможностей" — про добровольчество и волонтерство и "Я — лидер!" — тут собраны проекты в сфере образования.

Форумчане смогут подготовиться к финалу конкурса на мастер-классах и тренингах вместе с коучами, успешными бизнесменами и руководителями волонтерских программ. Студенты проверят свои проекты на прочность, а может, и пересмотрят свой подход к проектированию в целом.

"Здесь нет "посаженных спикеров", свадебных генералов, которые пришли засветиться. На обучающей программе они поделятся информацией, которую вы нигде больше не найдете — своим опытом", — подчеркнула генеральный директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова.

По условиям, представлять проект может только один человек. Но несколько делегаций самостоятельно оплатили дорогу, чтобы приехать командой. Условия защиты проектов приближены к стандартам бизнес-форумов: презентация на шесть слайдов, на каждый слайд отводится по десять секунд. Конкурсантам придется потрудиться, чтобы в сжатый срок донести свою идею до жюри и аудитории.

Работа сообща

Чижова пояснила: студенческие проекты ориентированы не только на внутренний рынок. Например, участница из Таджикистана привезла на форум проект обучающих центров для экскурсоводов. Туристический сектор активно развивается в большинстве постсоветских стран, поэтому таджикский опыт смогут перенять хоть в Армении, хоть в Кыргызстане.

Еще одна объединяющая евразийская идея — сохранение памяти о Великой Отечественной войне. На форуме будут представлены несколько тематических проектов, которые напомнят молодежи об общей истории и общей победе.

"Конкретные дела сближают лучше всего, это по сути и есть общественная дипломатия. Не только министры и главы государств могут решать проблемы сотрудничества наших стран. Это можем делать и мы. Проекты, которые рождаются в общении между казахом и азербайджанцем, русским и белорусом сильнее, нежели политические лозунги", — отметил председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артем Метелев.

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Примером такого общего дела, по словам председателя, может послужить сбор евразийской волонтерской библиотеки. Сейчас волонтеры стран СНГ нередко разрабатывают образовательные курсы и методические пособия изолированно от соседей и в результате изобретают велосипед. Единое методическое пространство серьезно облегчит им работу.

Поприветствовать форумчан приехала замглавы Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Римма Киселева. В комментарии для корреспондента Sputnik она рассказала: ЕЭК также заинтересована в инициативной евразийской молодежи.

Ежегодно в стенах Комиссии проходят практику инициативные студенты, а некоторые после выпуска возвращаются туда работать. Кроме того, в 2019 году Евразийский союз проведет Международную школа евразийской интеграции для студентов-международников и политологов и медиа-школу для начинающих журналистов.