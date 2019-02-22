Узбекистан и Татарстан подпишут новое соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве было подписано в 1993 году, в настоящее время идет подготовка нового документа.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекистан и Татарстан намерены подписать новое соглашение о сотрудничестве. Об этом стало известно по итогам переговоров президента Татарстана Рустама Минниханова и первого заместителя премьер-министра, министра транспорта Узбекистана Ачилбая Раматова. Сейчас идет подготовка нового документа.

"Среди важных совместных проектов, над которыми также идет работа, Рустам Минниханов отметил взаимодействие по линии "Татнефти" — поставка шинной продукции, дизельного топлива, авиакеросина, моторных масел, создание в Ташкентской области автомобильного полигона и сервисного центра "КамАЗа", — сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Страна также заинтересована в расширении сотрудничества в области машиностроения, поставок в Узбекистан вертолетов, нефтехимической продукции, сельхозтехники.

На встрече было отмечено: благодаря активной работе в 2017 году объем товарооборота между странами вырос на 80% и достиг почти 100 миллионов долларов. В прошлом году товарооборот вырос еще на 57% — до 146 миллионов долларов.

"Это хорошие темпы роста. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Важен взаимный обмен делегациями, изучение возможностей друг друга. Следует работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг", — заявил Рустам Минниханов.

Между Татарстаном и Узбекистаном осуществляется и межвузовское сотрудничество. Так, в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека открыто представительство Казанского федерального университета.

При этом студентами вузов Татарстана являются более трех тысяч узбекистанцев. Минниханов отметил, что республика будет рада увеличению количества студентов из Узбекистана.

"У нас хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества", — подчеркнул он.

Напомним, в октябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов подписали план по реализации заключенного в мае соглашения о сотрудничестве, согласно которому, в частности, в Узбекистане будут созданы автомобильный полигон и сервисный центр "КамАЗа" и организовано производство в сфере птицеводства.