Узбекистан и Татарстан подпишут новое соглашение о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекистан и Татарстан намерены подписать новое соглашение о сотрудничестве. Об этом стало известно по итогам переговоров президента Татарстана Рустама Минниханова и первого заместителя премьер-министра, министра транспорта Узбекистана Ачилбая Раматова. Сейчас идет подготовка нового документа.
"Среди важных совместных проектов, над которыми также идет работа, Рустам Минниханов отметил взаимодействие по линии "Татнефти" — поставка шинной продукции, дизельного топлива, авиакеросина, моторных масел, создание в Ташкентской области автомобильного полигона и сервисного центра "КамАЗа", — сообщили в пресс-службе президента Татарстана.
Страна также заинтересована в расширении сотрудничества в области машиностроения, поставок в Узбекистан вертолетов, нефтехимической продукции, сельхозтехники.
На встрече было отмечено: благодаря активной работе в 2017 году объем товарооборота между странами вырос на 80% и достиг почти 100 миллионов долларов. В прошлом году товарооборот вырос еще на 57% — до 146 миллионов долларов.
"Это хорошие темпы роста. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Важен взаимный обмен делегациями, изучение возможностей друг друга. Следует работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг", — заявил Рустам Минниханов.
Между Татарстаном и Узбекистаном осуществляется и межвузовское сотрудничество. Так, в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека открыто представительство Казанского федерального университета.
"У нас хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества", — подчеркнул он.
Напомним, в октябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов подписали план по реализации заключенного в мае соглашения о сотрудничестве, согласно которому, в частности, в Узбекистане будут созданы автомобильный полигон и сервисный центр "КамАЗа" и организовано производство в сфере птицеводства.