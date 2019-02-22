Хокимият Ташкента опроверг слухи о сносе старого здания консерватории

В соцсетях продолжают появляться слухи по поводу сноса различных объектов в столице.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В столичном хокимияте назвали фейковой информацию о готовящемся сносе старого здания консерватории, расположенного на проспекте Мустакиллик в Мирзо-Улугбекском районе.

"Хокимият Ташкента и дирекция Mirzo Ulugbek Business city официально заявляют, что снос данного исторического здания никогда не планировался, — заявили в хокимияте. — Кроме того, администрация столицы продолжает обращать внимание узбекистанцев на то, что не стоит тратить свое время на создание и умножение слухов".

В администрации призвали не участвовать в "горячих дискуссиях" в соцсетях, а звонить в хокимият по номеру — 712100163.

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