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Автомобильное движение в Ташкенте

Для удобства автомобилистов: в центре Ташкента появился новый разворот

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Дополнительный разворот позволит частично разгрузить транспортный поток следующий по улице Амира Темура.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на улице Амира Темура открыли новый разворот.

Разворот сделали для удобства населения и предотвращения заторов, сообщается на сайте пресс-службы хокимията узбекской столицы. Он находится недалеко от главного входа в Ташкентский финансовый институт.

Разворот по улице Амира Темура
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Разворот по улице Амира Темура

Напомним, недавно на проспекте Амира Темура в Ташкенте начался демонтаж решеток. Решение властей о сносе решеток было обусловлено многочисленными жалобами граждан, которые указывали на снижение безопасности на дорогах.

Теги:
дорога, Ташкент, Узбекистан



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