Для удобства автомобилистов: в центре Ташкента появился новый разворот

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на улице Амира Темура открыли новый разворот.

Разворот сделали для удобства населения и предотвращения заторов, сообщается на сайте пресс-службы хокимията узбекской столицы. Он находится недалеко от главного входа в Ташкентский финансовый институт.

© Пресс-служба хокимията Ташкента Разворот по улице Амира Темура

Напомним, недавно на проспекте Амира Темура в Ташкенте начался демонтаж решеток. Решение властей о сносе решеток было обусловлено многочисленными жалобами граждан, которые указывали на снижение безопасности на дорогах.