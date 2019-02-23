Узбекский спорт без границ: подведены итоги форума "Молодежь Евразии"

В конкурсе социальных проектов победила молодая мама с инклюзивной программой для детей с синдромом Дауна и их родителей.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik, Тимур Селиванов. Молодая мама из Узбекистана выиграла в конкурсе социально значимых проектов в рамках Международного форума "Молодежь Евразии: будущее строим вместе!". Форум прошел 21-22 февраля в Москве.

Из 120 с лишним заявок до финального этапа конкурса — публичной презентации, добрались только тринадцать. Отбирались как уже запущенные проекты, так и идеи в разработке со всего СНГ. Конкурсантам отводилось шесть минут на то, чтобы представить свое детище жюри и публике.

Победу в номинации "Я — лидер!" одержал проект Downside Sport, который информирует жителей Узбекистана о синдроме Дауна и привлекает детей с особенностями ментального развития к спорту. Его координатор — Аниса Шамсутдинова, не понаслышке знакома с проблемой.

"Мотивация заниматься этим проектом передо мной каждый день — у моего сына Оскара синдром Дауна. Сейчас координирую проект я, но в дальнейшем передам Downside sport сыну, он сам будет вести презентации", - сказала Шамсутдинова корреспонденту Sputnik.

Активисты проекта с 2017 года проводят информационные акции в торговых центрах и парках развлечений. Посетители общаются с особенными детьми, вместе с ними участвуют в конкурсах и играх. В родильных домах и скрининг-центрах участники Downside Sport распространяют информационные брошюры о синдроме Дауна. Согласно своему слогану "Меняем стереотипы — спорт для всех!" активисты проводят занятия и соревнования для тех, кому спорт якобы противопоказан.

Проект существует благодаря бескорыстной помощи матерей-специалисток. Аниса уверена: Downside Sport будет жить и развиваться вне зависимости от грантов или спонсорских вложений.

Форум "Молодежь Евразии: будущее строим вместе!" организован Политологическим центром "Север-Юг" при поддержке информационно-аналитического центра МГУ.