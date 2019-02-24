За какие достижения узбекским школьникам будут вручать золотые медали

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Кабмин Узбекистана утвердил "Положение о награждении золотыми и серебряными медалями талантливых выпускников средних общеобразовательных учреждений и академических лицеев". Об этом передает пресс-служба Министерства народного образования республики.

Медали станут вручать талантливым выпускникам средних школ, включая специализированные учреждения и академические лицеи.

© Sputnik / Владимир Федоренко В Узбекистане число вступительных экзаменов в вузы может вырасти до пяти

На золотую медаль смогут претендовать выпускники 11-х классов, у которых есть аттестат с отличием об окончании 9-го класса. Также важно иметь оценки "отлично" по всем итоговым контрольным работам, а также по итогам четвертей и учебных годов по всем предметам за 10−11 классы. К тому же, будет учитываться примерное поведение школьника и активное участие в общественной жизни.

Серебряную медаль получат выпускники 11-х классов, которые имеют аттестат с отличием об окончании 9-го класса, оценки "отлично" по всем предметам по итогам 10−11 классов, примерное поведение и активное участие в общественной жизни.