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Узбекские школьники

За какие достижения узбекским школьникам будут вручать золотые медали

Хокимият Ферганской области
Общество
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Торжественные церемонии вручения золотых и серебряных медалей выпускникам учебных заведений состоятся до 15 июня.

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Кабмин Узбекистана утвердил "Положение о награждении золотыми и серебряными медалями талантливых выпускников средних общеобразовательных учреждений и академических лицеев". Об этом передает пресс-служба Министерства народного образования республики. 

Медали станут вручать талантливым выпускникам средних школ, включая специализированные учреждения и академические лицеи.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Владимир Федоренко
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На золотую медаль смогут претендовать выпускники 11-х классов, у которых есть аттестат с отличием об окончании 9-го класса. Также важно иметь оценки "отлично" по всем итоговым контрольным работам, а также по итогам четвертей и учебных годов по всем предметам за 10−11 классы. К тому же, будет учитываться примерное поведение школьника и активное участие в общественной жизни.

Серебряную медаль получат выпускники 11-х классов, которые имеют аттестат с отличием об окончании 9-го класса, оценки "отлично" по всем предметам по итогам 10−11 классов, примерное поведение и активное участие в общественной жизни.

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Теги:
Узбекистан, медали, школы, Образование



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