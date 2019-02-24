Студенты Американского университета на неделю приедут в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Студенты Американского университета — одного из ведущих частных международных вузов США — планируют посетить Узбекистан. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече с ними в посольстве Узбекистана, сообщили в МИД.
Ожидается, что ребята пробудут в республике с 10 по 17 марта. Предварительно известно, что в составе группы будут представители более десяти стран.
Кроме того, запланированы встречи с представителями узбекской молодежи для обмена знаниями о мировых культурах и карьерном росте, а также переговоры с ответственными представителями Центра поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями.
Также для ребят проведут ознакомительный тур по историческим достопримечательностям Ташкента и Самарканда.
Американский университет был основан в 1893 году в Вашингтоне. В вузе готовят специалистов по международным отношениям, экономическому развитию, социологии и другим направлениям.