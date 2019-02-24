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Студенты Американского университета планируют посетить Узбекистан

Студенты Американского университета на неделю приедут в Узбекистан

Пресс-служба МИД Узбекистана
Общество
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Американский университет был основан в Вашингтоне в конце XIX века.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Студенты Американского университета — одного из ведущих частных международных вузов США — планируют посетить Узбекистан. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече с ними в посольстве Узбекистана, сообщили в МИД.

Ожидается, что ребята пробудут в республике с 10 по 17 марта. Предварительно известно, что в составе группы будут представители более десяти стран.

Абитуриенты во время вступительных экзаменов
© Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
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В Узбекистане студенты примут участие в конференции о роли молодежи в дипломатии, серии семинаров по развитию лидерских качеств, принятию эффективных решений и привитию деловых навыков у женщин-предпринимателей.

Кроме того, запланированы встречи с представителями узбекской молодежи для обмена знаниями о мировых культурах и карьерном росте, а также переговоры с ответственными представителями Центра поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями. 

Также для ребят проведут ознакомительный тур по историческим достопримечательностям Ташкента и Самарканда.

Американский университет был основан в 1893 году в Вашингтоне. В вузе готовят специалистов по международным отношениям, экономическому развитию, социологии и другим направлениям.

Теги:
Узбекистан, Образование, США



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