МИД РФ: искажение фактов о голоде в СССР – умышленная провокация

Департамент информации и печати МИД России опубликовал комментарий "в связи с инсинуациями вокруг трагедии, вызванной голодом в СССР в 1932–1933 годах".

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Искажение исторических фактов о голоде в СССР в период 1932–1933 годов направлено на разжигание антироссийских настроений, заявили в Министерстве иностранных дел России.

"В последнее время в информпространстве ряда государств Центральной Азии искусственно раздувается тема голода 30-х годов прошлого века, — говорится в комментарии МИД РФ. — При этом сторонники националистических взглядов навязывают общественности своих стран трактовку этого трагического события как "голодомора" и даже "геноцида" коренных народов региона, организованного руководством СССР".

Согласно историческим документам, в результате голода, поразившего обширные районы Советского Союза, умерли около семи миллионов человек, в том числе более 2,5 миллиона в российской ее части.

Голод 30-х годов начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры правительства — крайне высокие квоты на заготовку зерна, конфискация продовольствия, запрет на торговлю продуктами.

"Их реализация с равной жесткостью обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР. В силу этого рассматривать общую для народов СССР трагедию как целенаправленное "истребление" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам по меньшей мере лишено каких-либо оснований, а по большей — умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Приведшие к голоду трагические ошибки были признаны уже в 1933 году, отметили в МИД. Тогда же правительство страны организовало масштабную продовольственную помощь пострадавшим регионам, включая Центральную Азию.

В МИД России убеждены: подтасовками исторических фактов с использованием "националистической карты" не получится сбить с толку братские россиянам народы Центральной Азии.

"Давать оценки прошлому, тем более его сложным страницам, должны, прежде всего, ученые-историки и другие специалисты при поддержке правительств своих стран", — говорится в публикации.

По данным ведомства, в ближайшее время им будут предоставлены новые архивные документы, проливающие объективный свет на тему голода в 30-х годах XX века.