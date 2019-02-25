Суд в понедельник рассмотрит дело о теракте 2017 года в метро Петербурга

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу о теракте 2017 года в метро Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жинову.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Следователи установили всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга

На заседании участники процесса смогут просить об истребовании дополнительных доказательств или исключении уже имеющихся из материалов дела, также они определятся с формой судопроизводства и смогут просить о рассмотрении дела профессиональным судьей или судом присяжных.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт - 2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следствие считает уроженца Кара-Суйского района Кыргызстана Сирожиддина Мухтарова предполагаемым заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга. В настоящее время он арестован заочно. Мухтарову предъявлены обвинения в терроризме, незаконном хранении взрывчатки, а также в незаконном изготовлении бомб — всего по 12 преступлениям. Кроме того, заочно арестован еще один предполагаемый организатор теракта — уроженец Узбекистана Бобиржон Махбубов.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Telegram выплатит штраф в 800 тысяч руб. за сокрытие сведений о теракте

В СИЗО находятся другие обвиняемые по этому делу: Сейфулла Хакимов, Шохиста Каримова (единственная арестованная по этому делу женщина), Акрам Азимов и Махамадюсуф Мирзаалимов. Кроме них, по делу проходят Аброр Азимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Мухамадюсуп Эрматов.

Аброра Азимова следствие также считает одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат Акрам в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.