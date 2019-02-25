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В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья

Зима или весна: чего ждать от погоды в Узбекистане в ближайшую неделю

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Сухая и теплая погода постепенно сменится осадками на большей части территории республики.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. На территории Узбекистана в ближайшую неделю сухая погода сменится осадками, однако сильного похолодания не ожидается, сообщает МЧС Узбекистана.

Сухая и теплая погода ожидается в Узбекистане 25-27 февраля. Температура воздуха будет в пределах 3-8 градусов тепла ночью и 13-18 градусов тепла днем. На юге и в пустынной зоне ожидается 20 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше средних  значений для этого периода за много лет.

В Ташкенте зацвели абрикосовые деревья
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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С 28 февраля по 2 марта на территорию республики будут попадать порции влажного воздуха из районов Туркменистана. По республике ожидается увеличение облачности, 28 февраля-1 марта местами пройдут небольшие дожди. Уже 2 марта дожди пройдут по большей части территории республики. В Каракалпакстане, Хорезмской области и в Ферганской долине в течение этого периода сохранится погода без осадков.

В горных районах республики временами возможен с переходом в снег.

Температура воздуха ожидается в пределах 3-8 градусов тепла ночью, днем 28 февраля-1 марта - около 13-18 градусов тепла, 2 марта - 10-15 градусов тепла. По горным районам ночью вероятно от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.




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