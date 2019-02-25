Зима или весна: чего ждать от погоды в Узбекистане в ближайшую неделю

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. На территории Узбекистана в ближайшую неделю сухая погода сменится осадками, однако сильного похолодания не ожидается, сообщает МЧС Узбекистана.
Сухая и теплая погода ожидается в Узбекистане 25-27 февраля. Температура воздуха будет в пределах 3-8 градусов тепла ночью и 13-18 градусов тепла днем. На юге и в пустынной зоне ожидается 20 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше средних значений для этого периода за много лет.
В горных районах республики временами возможен с переходом в снег.
Температура воздуха ожидается в пределах 3-8 градусов тепла ночью, днем 28 февраля-1 марта - около 13-18 градусов тепла, 2 марта - 10-15 градусов тепла. По горным районам ночью вероятно от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.