Узбекистанцы получат доступ к безлимитному Интернету

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Безлимитные тарифные планы для пользователей интернета появятся в Узбекистане этой весной, сообщает пресс-служба АК "Узбектелеком".
Новые тарифы водятся с 25 февраля, и начнут действовать с 1 марта.
Подключиться к новым тарифным планам абоненты могут в офисах продаж или в личном кабинете.
Напомним, что к 2020 году скорость подключения к Всемирной сети должна быть доведена до уровня стран СНГ — такое поручение дал президент страны. Пока что республика находится на 110-м месте рейтинга по скорости интернета, сформированного Speedtest Global Index.