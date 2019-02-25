Узбекистанцы получат доступ к безлимитному Интернету

Новые тарифы начнут действовать с 1 марта, абонентская плата будет начинаться от 99 тысяч сумов в зависимости от скорости.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Безлимитные тарифные планы для пользователей интернета появятся в Узбекистане этой весной, сообщает пресс-служба АК "Узбектелеком".

Новые тарифы водятся с 25 февраля, и начнут действовать с 1 марта.

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Тарифы новой линейки предполагают доступ в интернет на скорости 4,10 и 20 Мбит/c без ограничения трафика. Абонентская плата составит 99 тысяч сумов, 149 тысяч сумов и 199 тысяч сумов соответственно.

Подключиться к новым тарифным планам абоненты могут в офисах продаж или в личном кабинете.

Напомним, что к 2020 году скорость подключения к Всемирной сети должна быть доведена до уровня стран СНГ — такое поручение дал президент страны. Пока что республика находится на 110-м месте рейтинга по скорости интернета, сформированного Speedtest Global Index.