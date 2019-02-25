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Счетчик электроэнергии

В Узбекистане ввели пеню за просрочку оплаты электроэнергии

© Flickr / redjar
Общество
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Начисление пени производится с суммы уточненной задолженности бытового потребителя после снятия показаний приборов учета электрической энергии после 1 января 2019 года и произведенных перерасчетов.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Теперь в Узбекистане, при наличии задолженности по оплате за потребленную электрическую энергию, бытовые потребители уплачивают предприятию территориальных электрических сетей пеню в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы просроченного платежа, сообщает "Узбекэнерго".

Начисление пени производится с суммы уточненной задолженности бытового потребителя после снятия показаний приборов учета электрической энергии после 1 января 2019 года и произведенных перерасчетов, а также с учетом внесенной предоплаты в установленном порядке, начиная с 11 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Теги:
Узбекэнерго, электроэнергия, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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