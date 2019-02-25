Военные в РФ объяснили актуальность зимней стажировки для узбекских офицеров

Офицеры из Узбекистана впервые приехали на стажировку на базе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск в Ульяновске.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Более 30 офицеров из Узбекистана прибыли в Ульяновск на первую в регионе войсковую стажировку на базе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя стажировки, заместителя командира бригады, гвардии подполковника Михаила Ткачева.

"На базе бригады офицеры Республики Узбекистан у нас впервые. Стажировка офицеров началась с 18 февраля и завершится 7 марта", - сказал он. Ткачев добавил, что в стажировке задействовано порядка 20 единиц техники и более 200 человек личного состава.

По его словам, офицерам из Узбекистана показали методику и порядок проведения боевой стрельбы взвода на полигоне с отработкой учебных вопросов и действия личного состава в районе сосредоточения, в пункте сбора после десантирования. Им также рассказали о порядке работы руководства и личного состава.

По его словам, учения в зимних российских условиях актуальны и для теплого Узбекистана.

"Зимние условия актуальны для Узбекистана, потому что перепад высот у них в республике составляет до 4,5 тысячи метров. Соответственно, после 2,5 тысячи метров уже в горах снег", - сказал он.

Офицеры из Узбекистана уже успели познакомиться с комплексом инструкторско-методических, лекционных занятий по предметам боевой подготовки.

"Очень много было вопросов, связанных с действиями руководителя занятия при его проведении, а также при отработке, непосредственно, документации и организации в целом боевой стрельбы взвода. Сегодня у нас задействована одна десантно-штурмовая рота для организации данного занятия", - уточнил Ткачев.

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По его словам, офицеры из Узбекистанв попросили показать им отдельно порядок выполнения упражнения по наблюдению и ведению разведки. Запланирован показ организации прыжков в воздушно-десантных войсках, погрузки техники, десантирования техники, а также занятия по порядку и методике проведения ротного тактического учения с боевой стрельбой.

На полигоне уже прошли занятия по блокированию здания, в котором по легенде тренировки укрепилaсь группа вооруженных людей, с их последующим разоружением, а также отработке практических задач в составе разведывательно-огневых контуров с применением беспилотных комплексов, технических средств разведки, современных образцов военной техники и вооружения. Как сообщил журналистам командир взвода, гвардии старший лейтенант Сергей Угляница, представителям Узбекистана также продемонстрированы действия военнослужащих в случае захвата контрольно-пропускного пункта.

"Здесь представлен стационарный контрольно-пропускной пункт, на котором были продемонстрированы действия парашютно-десантного взвода при несении службы на контрольно-пропускном пункте. Были отработаны следующие учебные вопросы: досмотр гражданского лица, досмотр транспортного средства, порядок действия личного состава и третий учебный вопрос - отражение нападения на контрольно-пропускной пункт", - сказал он.

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Первая стажировка военнослужащих вооруженных сил Республики Узбекистан на базе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск продлится до 7 марта. В ней задействовано порядка 20 единиц техники и более 200 человек личного состава. В ходе стажировки российские десантники ознакомят своих узбекских коллег с особенностями организации боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений Воздушно-десантных войск в ходе учебно-методических занятий.